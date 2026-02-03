AMC Networks is seeking a Director, Ad Sales Finance to lead financial planning, forecasting, and analysis for its advertising sales organization, driving strategic revenue insights and supporting business decision-making across linear and digital platforms. In this role, you’ll partner with sales leadership to develop financial models, produce accurate revenue forecasts, monitor performance against targets, and provide actionable analysis that informs pricing, inventory valuation, and monetization strategies. The ideal candidate brings robust financial acumen, strong analytical and communication skills, and experience in media finance or ad sales operations.
